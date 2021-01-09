كيم: أميركا "العدو الأكبر".. ونحصل قريبا على الغواصة النووية

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة السبت، باعتبارها "العدو الأكبر"، معتبرا أن سياسة واشنطن "العدائية" لن تتغير تجاه بلاده بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم في بيونغيانغ قبل أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصبه إن التخلي عن هذه السياسة العدائية سيلعب دورا محوريا في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "ينبغي تركيز أنشطتنا السياسية الخارجية وإعادة توجيهها نحو كبح الولايات المتحدة، أكبر عدو لنا، والعقبة الرئيسية أمام تنميتنا المبتكرة".

وقال كيم "بغض النظر عمن في السلطة في الولايات المتحدة، فإن الطبيعة الحقيقية للولايات المتحدة وسياساتها الأساسية تجاه كوريا الشمالية لا تتغير أبدا"، وتعهد بتوسيع العلاقات مع "القوى المستقلة المعادية للإمبريالية"، وفق ما نقلت "رويترز".

ولم يصدر تعليق من وزارة الخارجية الأميركية. وامتنع متحدث باسم حملة بايدن عن التعليق.

ودعا كيم أيضا إلى مزيد من البحث والتطوير للمعدات العسكرية المتقدمة، بالإضافة إلى مزيد من التقدم في توسيع ترسانة البلاد من الأسلحة النووية.

وقال الزعيم الكوري إن بلاده أكملت خططها للتزود بغواصة تعمل بالطاقة النووية.

وأوضح أنه "تم الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغواصة نووية، وهو على وشك الدخول في عملية المراجعة النهائية".