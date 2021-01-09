زعيم كوريا الشمالية يجهز لتحالف مع "أعداء" الولايات المتحدة

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن بلاده تنوي مواصلة تطوير علاقاتها مع كل من روسيا والصين.
وأضاف الزعيم الكوري- في كلمة، ألقاها خلال مؤتمر عام لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد- أن بيونج يانج وضعت أساسا لتطوير وتوسيع علاقات الصداقة مع موسكو، كما تلقت ضمانات؛ للتصميم على تعزيز الاتصالات الثنائية من قبل بكين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
ووصف زعيم كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، بـ"العدو الأكبر" لبلاده، داعيا واشنطن للتخلي عن "سياساتها العدوانية".
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