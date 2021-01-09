دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، للنظر في إمكانية فرض حجر صحي شامل بالمناطق التي تشهد انتشارًا سريعًا للفيروس.
واعتبر الرئيس التونسي- خلال لقائه وزير الصحة فوزي مهدي وأعضاء اللجنة العلمية بقصر قرطاج، الجمعة- أن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا" لم تحقق هدفها؛ بسبب تراخي المواطنين، مستنكرًا عدم تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات بعدد من المناطق ما تسبب في انتشار الفيروس.
وطالب "سعيد" بضرورة فرض تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة العلمية؛ لمنع تفشي الفيروس، على غرار ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واحترام حظر التجوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب تراخي المواطنين.. الرئيس التونسي يدعو للنظر في فرض حجر شامل لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.