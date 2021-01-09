جدة - نرمين السيد - واعتبر بايدن فى تصريح صحفى، أن قرار ترامب عدم حضور حفل التنصيب كان "جيدا".
وفى وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك.
هذا ومن المقرر أن يجرى حفل تنصيب بايدن فى 20 يناير الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : يسعدنى حضور بينس لمراسم تنصيبى وليس ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.