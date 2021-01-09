بايدن : يسعدنى حضور بينس لمراسم تنصيبى وليس ترامب

جدة - نرمين السيد - واعتبر بايدن فى تصريح صحفى، أن قرار ترامب عدم حضور حفل التنصيب كان "جيدا".

وفى وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك.

هذا ومن المقرر أن يجرى حفل تنصيب بايدن فى 20 يناير الجارى.