نشرة أخبار العالم.. تويتر يحظر حساب ترامب بشكل نهائي.. تحركات داخل الكونجرس لعزله.. والملك سلمان يتلقى لقاح كورونا

حرصًا من "دوت الخليج" الإخباري لمتابعيه، ينشر قسم الخارجي أهم وأبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الدولية على مدار الـ24 ساعة الماضية:

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك إيملي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، حظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيًا ومنعه من التغريد.

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، الجمعة، في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، البوم الجمعة، إن الولايات المتحدة هي العدو الأكبر لبلاده.

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حفل تنصيبه "أمر جيد".

طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية بالتوقف عن إبرام "اتفاقات ثنائية" مع شركات الأدوية، بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، داعية إلى مزيد من التضامن.

أصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، بيانٌا قالت فيه، إنه يجب محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا على خلفية أحداث العنف التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن الوضع مع قطر سيعود إلى ما كان عليه قبل 5 يونيو 2017، وذلك عقب أيام من التوقيع على اتفاق "العلا" على هامش القمة الخليجية الأخيرة بالسعودية.