زعيم كوريا الشمالية : أمريكا العدو الأكبر.. وسنحصل على الغواصة النووية

جدة - نرمين السيد - وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة السبت، باعتبارها "العدو الأكبر"، معتبرا أن سياسة واشنطن "العدائية" لن تتغير تجاه بلاده بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض.





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال فى تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم فى بيونجيانج قبل أيام من تولى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لمنصبه إن التخلى عن هذه السياسة العدائية سيلعب دورا محوريا فى العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "ينبغى تركيز أنشطتنا السياسية الخارجية وإعادة توجيهها نحو كبح الولايات المتحدة، أكبر عدو لنا، والعقبة الرئيسية أمام تنميتنا المبتكرة".

وقال كيم "بغض النظر عمن فى السلطة فى الولايات المتحدة، فإن الطبيعة الحقيقية للولايات المتحدة وسياساتها الأساسية تجاه كوريا الشمالية لا تتغير أبدا"، وتعهد بتوسيع العلاقات مع "القوى المستقلة المعادية للإمبريالية"، وفق ما نقلت "رويترز".