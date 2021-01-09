لليوم الثالث.. طوكيو تتخطى 2000 إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 2268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فى ثالث يوم تتخطى فيه العاصمة اليابانية حاجز الـ2000 إصابة يومية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.





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