الصين تقرر تقديم لقاحات كورونا بالمجان لمواطنيها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال تشنج توشنج وى، مسؤول اللجنة الوطنية للصحة، إن "الحكومة يمكنها توفير اللقاحات مجانًا للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل"، مؤكدًا على أنه "لا ينبغى أن يدفع شعبنا سنتًا واحدًا مقابل اللقاح".

وكانت السلطات الصينية أعلنت موافقتها فى أواخر ديسمبر الماضى على طرح أول لقاحاتها للاستخدام العام، حيث تم إعطاء 3 لقاحات لمجموعات محدودة من المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى، بينهم العاملين فى المجال الطبى، وذلك فى إطار برنامج للاستخدام فى حالات الطوارئ.

ووسعت الصين نظام التطعيم فى منتصف ديسمبر، ليشمل المزيد من المجموعات الرئيسية مثل العاملين فى قطاعى الغذاء والنقل العام، فى محاولة لوقف عودة ظهور الفيروس خلال فصلى الشتاء والربيع.