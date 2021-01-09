مقتل 4 من فصائل تركيا فى ريف الحسكة شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا فى انفجار لغم قرب نقاط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محاور أبو راسين بريف الحسكة شمال سوريا.





وفى بيان له، قال المرصد السورى، إن مسلحًا رابعًا حاول الهرب بعد انفجار اللغم فى مركبة عسكرية تابعة للفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، إلا أن عناصر قسد تمكنوا من قنصه، وتوفى على الفور.

وأشار البيان إلى أن المحاور القتالية فى أبو راسين تشهد هدوءًا حذرًا تتخلله استهدافات وعمليات قصف متبادل على نقاط التماس ما بين "قسد" من جهة، وقوات الاحتلال التركى والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

وأوضح المرصد السورى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان قصفهما الصاروخى على مناطق ريف تل تمر، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة فى منطقة المباقر شمالى بلدة تل تمر بريف الحسكة، لافتًا إلى تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسى والتركى فى أجواء المنطقة تزامنًا مع عمليات القصف.