تعرف على حصيلة التعافي من كورونا في دول الخليج

واصل عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في دول الخليج ارتفاعه، حيث بلغ حتى صباح اليوم السبت 1.061.971 حالة.
ووصل عدد حالات التعافي في دولة الإمارات العربيّة المتحدة إلى 201.396 حالة، بينما بلغ في المملكة العربيّة السعودية 355.208 حالة، وذلك وفقًا لما نشرته الإمارات نيوز.
أما في الكويت فقد بلغ عدد حالات الشفاء 148.483. والبحرين 91.875. وفي عمان وصل عدد حالات التعافي إلى 122.556 حالة.
وكان أكثر 88.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وفق إحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و902553 وفاة.
فيما تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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