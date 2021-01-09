بايدن لترامب: لا نريد رؤيتك يوم التنصيب.. أهلا ببنس

عبر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن سعادته بعدم تواجد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في يوم التنصيب، واصفًا الأمر بالجيد.

وابدى بايدن ، احتفاءه برؤية نائب الرئيس، مايك بينس، في حفل التنصيب المتتظر.

وقال بايدن : "يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك.

هذا ومن المقرر ، أن يجري حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.

وكشفت مصادر أمريكية، عن عدم تحدث نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بينس، إلى دونالد ترامب منذ اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وأضافت المصادر وفق شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن بنس وترامب لم يتحدثا إلى بعضهما البعض منذ يوم الأربعاء، يوم اقتحام أنصار ترامب للكونجرس الأمريكي.

فيما اتهم مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي مايك يبنس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنعه من دخول البيت الأبيض وإلغاء تصريح دخوله.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نشب خلافا مؤخرًا بين ترامب وبينس، بسبب مطالبة الرئيس لنائبه بقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه خلال جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي، التي انعقدت الأربعاء الماضي وشهدت اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس.

وكان ترامب قد دعا بينس، في خطاب جماهيري بالتزامن مع جلسة الكونجرس، إلى قلب نتائج الانتخابات لصالحه، قائلًا "مايك بينس، آمل أن تدافع عن مصلحة دستورنا وبلادنا، وإن لم تفعل فسأغضب منك بشدة".

لكن نائب ترامب تحداه للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي ونائبه منصبيهما، وأعلن خلال جلسة الكونجرس أنه لا يملك صلاحية قبول أو رفض نتائج الانتخابات بشكل منفرد، وانتهت الجلسة بالتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد اندلاع أعمال عنف في الكونجرس ومحيطه قطعت الجلسة لعدة ساعات.

وذكرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، بيانٌا قالت فيه، إنه يجب محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا على خلفية أحداث العنف التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

وقال البيان: "يجب أن نظهر للعالم أنه لا يوجد أحد في أمريكا فوق القانون، وعلينا مواجهة دعاية خصومنا بأن الديمقراطية نظام فاشل".

وأضاف: " الدستور يتطلب منا استخدام كل أداة لدينا لحماية أمريكا خلال هذا الوقت المحفوف بالمخاطر".

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي أعلنت ، أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ قليل، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن "المحاكمة البرلمانية بدوافع سياسية لترامب قبل 12 يومًا من تركه لمنصبه لن تفيد بشيء سوى زيادة حالة الانقسام في البلاد".

وكانت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية نشرت أمس، مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".

وأضافت أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".

واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.