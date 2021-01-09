الدواء السعودية: مراقبة مواقع وحسابات ترويج لمنتجات مجهولة على الإنترنت

جدَّدت هيئة الغذاء والدواء السعودية تأكيدها من مراقبتها لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروِّج لمنتجات ومستحضرات مجهولة، مشيرة إلى أنَّ أصحابها والمشاركين فيها عرضة للمساءلة النظامية.
وذكرت هيئة الغذاء والدواء –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنَّها «تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروِّج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، وتقوم بمتابعة من يسوقها داخل المملكة»، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.
وحذرت هيئة الغذاء والدواء «كل من يشارك في ترويجها داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة، من أنه سيكون عُرضة للمُساءلة النظامية».
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