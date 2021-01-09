بشأن كورونا.. فرمانات عاجلة من وزيرة الإعلام اللبنانية لجميع الوسائل المرئية

طالبت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منال عبد الصمد كل وسائل الإعلام المرئية في لبنان بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية بشأن توعية المواطنين حول فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في كتابين، أرسلت بهما "عبد الصمد" إلى تليفزيون لبنان، ومؤسسات الإعلام المرئي الخاصة، حيث شددت على ضرورة تكثيف حملات التوعية حول فيروس كورونا، لا سيما في أوقات الذروة، من خلال تقارير إخبارية خاصة ومقابلات وإرشادات، وأفلام توعوية موزعة سابقا وأخرى ستوزع لاحقا، وغيرها من المواد الإعلامية حول الفيروس.
يأتي ذلك في إطار نشر المزيد من الوعي والحد من تزايد عدد الإصابات بالفيروس.
كما حثت "عبد الصمد" في كتابيها على التركيز في حملات التوعية على تطور حالات الإصابة بالفيروس ومخاطر العدوى، وعلى إجراءات السلامة العامة وكيفية الحماية والوقاية اللازمة، وعلى التدابير المعتمدة مع المسافرين والقادمين الى لبنان، أضف إلى أهمية الحجر الإلزامي.
فيما أوصت بضرورة التحديث المستمر لآخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بالفيروس على الموقع الإلكتروني لتليفزيون لبنان ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.
وفي السياق ذاته وجهت وزيرة الإعلام دعوة للعاملين في تليفزيون لبنان بضرورة التزام أقصى تدابير السلامة العامة والتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، حيث ركزت على ضرورة منع التجمعات في المكاتب وأرجاء العمل، ووضع الكمامة في شكل دائم، واستعمال المعقمات اللازمة.
وأعلنت أنه "يمكن متابعة آخر المستجدات والمعلومات حول فيروس كورونا على الصفحة الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الإعلام: Corona.ministryinfo.gov.lb إضافة إلى إمكان التحقق من الأخبار الزائفة على الصفحة الإلكترونية التابعة لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" Factchecklebanon.nna-leb.gov.lb وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.
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