تجنبا لحدوث أي مضاعفات.. الصحة السعودية توجه نصيحة لمرضى السكري بشأن لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة السعودية نصيحة مهمة إلى مرضى السكري بشأن ضرورة تناول لقاح كورونا وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي منعا لحدوث أي مضاعفات عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر،أشارت الصحة السعودية إلى أن مرضى السكري معرضون للإصابة بمضاعفات إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة السعودية أن اللقاحات المتوفرة حاليًا، هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع حدوث ذلك، ولحماية المرضى وعائلاتهم.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، علق في وقت سابق على تلقي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجرعة الأولى من لقاح كورونا قائلا : ‏صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه.

ونشر الربيعة صورة للعاهل السعودي أثناء تلقيه الجرعة الأولي حيث غرد قائلا "وشكرًا له على ما قدمه لنا من دعم منذ بداية الجائحة وحرصه حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجانًا، وأمره ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتنا".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلقي في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يبين لحظة تلقي الملك سلمان بن عبد العزيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

كان عدد من المسؤولين السعوديين، على رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلقوا تطعيم كورونا خلال الفترة الماضي.

ووصل معدل من يتلقون جرعات لقاح كورونا يوميا في السعودية إلى نحو 15 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة.