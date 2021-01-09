رعب كورونا يضرب الصين مجددًا.. عزل مدينة بالكامل ومنع الخروج منها

نشرت كل من إدارة النقل في شيجياتشوانج ومترو الأنفاق وشركة شيجياتشوانج للحافلات على مواقعها الإلكترونية أن خدمات سيارات الأجرة ومترو الأنفاق والحافلات ستتوقف من منتصف ليل السبت حتى إشعار آخر.
كما أُمر جميع السكان بالحجر الذاتي في المنزل لمدة سبعة أيام بعد إجراء اختبار كورونا الإلزامي.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، إن 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد تلقوا جرعة منذ 15 ديسمبر.
قبل ذلك، تم إعطاء 1.6 مليون جرعة للسكان المعرضين لمخاطر عالية.
واللقاح الصيني المعتمد تم تطويره وتصنيعه بواسطة شركة الأدوية العملاقة سينوفارم المملوكة للدولة.
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