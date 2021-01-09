المرصد السوري: تنظيم داعش خسر 633 عنصرا منذ مارس 2019 وحتى الآن

أفاد المرصد السوري بمقتل 633 من تنظيم "داعش الإرهابي" خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم على يد القوات المسلحة السورية.

فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة الطائرات الحربية تحليقها في أجواء البادية السورية، تزامنًا مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم “داعش الإرهابي ” بريف حماة الشرقي ضمن البادية وذلك من خلال بأكثر من 130 غارة شنتها طائراتها الحربية خلال 48 ساعة الفائتة.

وأفاد المركز بأن ذلك يأتي وسط استمرار الاشتباكات بين عناصر التنظيم من جانب، والجيش العربي السوري من جانب آخر.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية في صفوف الطرفين جراء القصف والاشتباكات خلال 48 ساعة الفائتة، حيث قتل 19 عنصرًا في الجيش السوري بينما قتل 12 من عناصر تنظيم "داعش الإرهابي".