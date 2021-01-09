الصين تقدم 9 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لمجموعات رئيسية من سكانها.. تفاصيل

قدمت الصين 9 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد Covid-19 لمجموعات رئيسية من سكانها حتى الآن، من ذوي الأولوية، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، إن 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد تلقوا جرعة منذ 15 ديسمبر.

قبل ذلك تم إعطاء 1.6 مليون جرعة للسكان المعرضين لمخاطر عالية.

واللقاح الصيني المعتمد تم تطويره وتصنيعه بواسطة شركة الأدوية العملاقة سينوفارم المملوكة للدولة.

وقالت الشركة إن لقاحها فعال بنسبة 79.34٪ ، مستشهدة بالتحليل المؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ويتطلب اللقاح جرعتين لكل شخص، بصرف النظر عن لقاح Sinopharm المعتمد ، يوجد في الصين أربعة لقاحات مرشحة وصلت إلى المرحلة 3 من التجارب.