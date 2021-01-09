رجح جورسيل تكين، القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن يتنازل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم مارس المقبل.
وقال القيادي في المعارضة التركية وفق ما نقلته صحيفة "صول" التركية إن أردوغان سيترك رئاسة الحزب مارس المقبل، والأقرب لتولي المنصب بدلا منه هو رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الأسبق بن علي يلدريم.
وأضاف: "سوف يترك أردوغان الحزب في مؤتمره العام مارس المقبل، ويتم الحديث في الكواليس داخل الحزب هذه الأيام عن خليفة أردوغان المتوقع".
وتابع: "ربما سيكون الخليفة السيد نعمان، أو ربما بن علي يلدريم، حيث لن يحدث جديد في التشكيل الإداري للحزب في ذلك الوقت بخلاف منصب الرئيس".
وفي النهاية، توقع أن يكون بن علي يلدريم، هو المرشح الأكثر حظا للترشح للمنصب في مارس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادي بحزب معارض: أردوغان قد يترك رئاسة العدالة والتنمية الحاكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.