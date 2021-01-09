قيادي بحزب معارض: أردوغان قد يترك رئاسة العدالة والتنمية الحاكم

رجح جورسيل تكين، القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن يتنازل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم مارس المقبل.

وقال القيادي في المعارضة التركية وفق ما نقلته صحيفة "صول" التركية إن أردوغان سيترك رئاسة الحزب مارس المقبل، والأقرب لتولي المنصب بدلا منه هو رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الأسبق بن علي يلدريم.

وأضاف: "سوف يترك أردوغان الحزب في مؤتمره العام مارس المقبل، ويتم الحديث في الكواليس داخل الحزب هذه الأيام عن خليفة أردوغان المتوقع".

وتابع: "ربما سيكون الخليفة السيد نعمان، أو ربما بن علي يلدريم، حيث لن يحدث جديد في التشكيل الإداري للحزب في ذلك الوقت بخلاف منصب الرئيس".

وفي النهاية، توقع أن يكون بن علي يلدريم، هو المرشح الأكثر حظا للترشح للمنصب في مارس.