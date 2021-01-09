الصين تشدد إغلاق مقاطعة خبى لوقف انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير للتلفزيون المركزى الصينى "سى سى تى فى"، إنه اعتبارًا من الساعة 9:40 صباحًا اليوم السبت، بتوقيت جرينتش، تم تعليق جميع خطوط المترو فى شيج ياتشوانج إلى أجل غير مسمى، لوقف انتشار الفيروس، لافتًا إلى تعليق خدمات الحافلات فى وقت لاحق من اليوم.

وكانت السلطات الصينية حثت سكان شيج ياتشوانج وشينجتاى، جنوب العاصمة بكين، على عدم مغادرة المدينتين إلا فى حالات الضرورة القصوى، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة الجديدة.

وكانت لجنة الصحة فى مقاطعة خبى أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وجميعها فى عاصمة المقاطعة وأكبر مدنها، شيج ياتشوانج، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة فى الإقليم إلى 137 حالة منذ بدء تفشى الموجة الثانية من الفيروس فى 2 يناير الجارى.