إسرائيلون شاركوا في اقتحام الكونجرس الأمريكي.. صور

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر حضورا كثيفا لعلم إسرائيل وسط الحشود التي اقتحمت مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال أحد المعلقون "إن المشهد لم يثر استغرابهم، موجهين انتقادات لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل".

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن مشاهدة صور آلاف الأشخاص وهم ينتهكون مبنى الكابيتول بتشجيع من الرئيس الأمريكي، بدا وكأنه حضيض جديد لما كان من المفترض أن تكون منارة الديمقراطية للعالم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "كإسرائيليين، علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان شيء مثل ما حدث في الكابيتول يمكن أن يحدث في الكنيست هل من الممكن أن نرى يومًا ما فوضويين وإرهابيين يجرون عبر قاعة "شاجال" كما فعلوا في القاعة المستديرة، أو من خلال القاعة العامة كما فعلوا من خلال غرفة مجلس الشيوخ؟".