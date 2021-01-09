وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس

أعلنت صحيفة النهار الكويتية عن وفاة الفنان صادق الدبيس عن عمر ناهز الـ62 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأشارت الصحيفة الكويتية ان الفنان الدبيس شارك في العديد من البرامج والاعمال الفنية منها سلامتك وقاصد الخير وأبناء الغد وسوق المقاصيص.

وصادق الدبيس هو فنان كويتي ولد في (14 مارس 1958)، دخل المجال الفني عام 1983.

وكانت "دانة" ابنة الفنان الكويتي صادق الدبيس، نشرت في وقت سابق صورة صادمة لوالدها وهو على سرير المرض عقب إصابته بمرض السرطان منذ فترة، طالبة الدعاء له.

وظهر ”الدبيس“ في حالة صحية متدهورة، وبدا عليه الإعياء الشديد، وفقد الكثير من وزنه، وكان يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وأصيب بـ سرطان الأمعاء في العام 2019، ومن ذلك الوقت وهو يعالج بالكيماوي.