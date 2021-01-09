صانع لقاح «سبوتنيك في» يطلب ترخيصه للاستخدامات الطارئة

قدم معهد جماليا الروسي الذي طور لقاح فيروس كورونا المستجد سبوتنيك في Sputnik V، طلبًا للحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في الفلبين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية، أن الشركة التي تتخذ من موسكو مقرا لها قد قدمت طلبها يوم الخميس.

قبل يوم واحد من ذلك، سحبت جماليا طلبها لإجراء تجارب سريرية في البلاد، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وتعد جماليا، هي ثالث صانع لقاح إلى جانب "فايزر-بيونتيك" و"أكسفورد-أسترازينكيا"، تتقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام في حالات الطوارئ في الفلبين.

عادة ما تستغرق إدارة الغذاء والدواء الفلبينية 21 يومًا لتقرير ما إذا كان سيتم السماح باستخدام دواء أو لقاح في البلاد أم لا .

في (نوفمبر) الماضي، قالت روسيا إن لقاح Sputnik V فعال بنسبة 91.4٪ على الأقل ويمكن أن يكون فعالًا بنسبة تزيد عن 95٪ ، وفقًا لبيانات من تجارب المرحلة الثالثة.