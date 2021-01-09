هؤلاء أبرز مشاهير الخليج تلقوا لقاح كورونا

باتت اللقاحات التي أعلنت عنها عدد من شركات الأدوية تمثل طوق النجاة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث أقدم عدد من الرموز والقيادات في منطقة الخليج العربي علي تناول تلك اللقاح حماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتشجيع للمواطنين علي تناول اللقاح.

ولعل أبرز من تلقوا اللقاح ولعل آخرهم وليس آخرهم انه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي حصل عليه بالأمس بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية حيث بثت مقطع فيديو للعاهل السعودي أثناء تلقيه اللقاح الأمر الذي آثار تفاعل كبير من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن العاهل السعودي هو الأول فيمن تلقوا اللقاح ولكن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الآخر من أبرز القيادات داخل المملكة العربية السعودية ممن حصلوا علي اللقاح وتبعه العديد من القيادات والامراء السعوديين من أمثال رئيس الاستخبارات السعودية السابق سعود الفيصل ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووزير الحرس الوطني السعودي نائب أمير ‎الرياض

ووزير السعودية للشئون الخارجية عادل الجبير و وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف.

كما لم يقتصر الأمر فقط علي السياسيين السعوديين بل امتد أيضا ليشمل الرياضيين مثل سامي الجابر والفنانيين مثل فنان العرب محمد عبده ورجال الدين مثل مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما تلقى أمير قطر، تميم بن حمد، جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع انطلاق حملة التلقيح في قطر.

فيما نشر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في تويتر، تظهر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدا بعمل الفرق الطبية.

وفي البحرين تلقي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وفور وصوله الي الكويت بادر رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتلقي، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا» المستجد.

كما حصل الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، علي أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا بمجمع السيب التخصصي.