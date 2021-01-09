يوم تنصيب بايدن.. أنصار ترامب يجهزون للظهور من جديد

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن عزم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، التظاهر من جديد والاحتجاج في العاصمة واشنطن يوم 20 يناير المقبل، أثناء حفل تنصيب جو بايدن، لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، ظهر أنصار ترامب على مواقع تواصل اجتماعي مثل تليجرام وبارلر، وذلك للحشد للاحتجاج من جديد.
وذكرت الشبكة أنه تم تعقب أحد الحسابات الذي دعا أنصار ترامب بالعودة إلى واشنطن في 19 يناير مع "حمل السلاح للدفاع عن عزيمة البلاد".
وكانت منصات تليجرام وبارلير، إلى جانب منصة دونالد وين، مسئولة عن حشد أنصاره لاقتحام الكونجرس الأمريكي.
ويظهر من هذه الدعوات أن اقتحام أنصار ترامب للكونجرس، جعلتهم يشعرون بالجرأة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم من قبلهم.
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