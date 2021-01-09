أبلغت الولايات المتحدة عن 283204 حالات إصابة جديدة بـ Covid-19 و 3456 حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في أمريكا إلى ما لا يقل عن 21،862،773 حالة و 368،773 حالة وفاة بوباء كورونا.
تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات عادت من الخارج .
يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية على طرح اللقاحات على الصعيد الوطني.
حتى الآن ، تم توزيع ما لا يقل عن 22،137،350 جرعة لقاح وتم إعطاء 6،688،231 حقنة على الأقل ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويجري التطعيم بلقاحات فايزر وموديرنا، اللذان حصلا على ترخيص استخدام خلال الأسابيع الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل أكثر من 283000 حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.