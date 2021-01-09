نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021

نتيجة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021 ، ظهر في نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا المقامة في القاهرة وجود نادي الأهلي ونادي ألزمالك ضمن المجموعات المشاركة في الدوري ولكن تم إبعاد نادي الأهلي عن نادي ألزمالك حيث كان النادي الأهلي من المجموعة الأولي ويرفقه فريق نادي المريخ السوداني وفريق نادي سيمبا التنزاني وفريق نادي فيتا كلوب الكونغولي، وكان نادي ألزمالك من المجموعة الرابعة مواجهة فريق نادي الجزائر والترجي ويرفقه فريق نادي تونجيث السنغالي الذي يشارك في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي، حيث اعتمدت لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي تصنيف الأندية المشاركة فالبطولة بناء علي تصنيف الاتحاد “كاف” للخمس سنوات الأخيرة مع المعايير التي وضعتها لجنة مسابقات الأندية في حالات الطوارئ.

المجموعة الأولي: فريق المريخ من السودان و فريق سيمبامن تنزانيا وفريق فيتا كلوب من الكونغو وفريق الأهلي المصري.

المجموعة الثانية: فريق شباب بلوزدمن الجزائر وفريق الهلال من السودان وفريق ماميلودي صنداونز من جنوب أفريقيا وفريق مازيمبي من الكونغو .

المجموعة الثالثة: فريق كايزر تشيفيز من جنوب أفريقيا وفريق ابترو اتليتكو من انجولا وفريق هورويا كوناكري من غينيا وفريق الوداد من المغرب .

المجموعة الرابعة: فريق تونجيث من السنغال وفريق مولوديه من الجزائر وفريق ألزمالك المصري وفريق الترجي من تونس.

الجولة الأولي في ١٢-١٣ فبراير ٢٠٢١

الجولة الثانية في ٢٣ فبراير ٢٠٢١

الجولة الثالثة في ٥-٦ مارس ٢٠٢١

الجولة الرابعة في ١٦ مارس ٢٠٢

الجولة الخامسة في ٢-٣ أبريل ٢٠٢١

الجولة السادسة في ٩-١٠ أبريل ٢٠٢١

نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021مواعيد جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٠_٢٠٢١فرق الدور أل ٣٢ من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وظهرت أيضا نتيجة مواجهات دور أل ٣٢ مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تأهل ١٦ نادي لكرة القدم للكونفدرالية من دوري أبطال أفريقيا فيلتقي فريق من الفرق المتأهلة من الدور ٣٢ للكونفدرالية الأفريقية مع فريق من الخاسرين من دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٠_٢٠٢١ حتي وان كانو من نفس الدولة وتقام مباراة الذهاب في ملعب الفريق الخاسر، وكانت الفرق المشاركة في دور الكونفدرالية الأفريقية هم، نادي الرجاء البيضاوي بالمغرب _ نادي بريميرو دو أجوتسو بانجولا_ نادي إنيمبا بنيجيريا_ نادي الصفاقسي بتونس_ نادي جورماهيا بكينيا_ نادي إف سي بلاتينيوم بزامبي_ نادي ناكانا بزامبي_ نادي أشانتي كوتوكو بغنيا _ نادي جوانينج جالاكسي بتوسوان _ نادي جازيل _ نادي إية أس بونجويدي بجابون_نادي راسينج كلوب دا أبيدجان بايفوار _ نادي الأهلي بنغازي بليبيا _نادي ستاد مالين _ ونادي إية أس سونيديب بنيجيريا.