كوريا الجنوبية : ننوى تنفيذ اتفاقيات السلام مع بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التوحيد فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عزمها القوى على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع جارتها الشمالية، على أمل أن تخلق الكوريتان نقطة انطلاق جديدة نحو السلام.





ووفقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء فى كوريا الجنوبية، قال بيان للمتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية: "كما ذكرنا عدة مرات سابقا، نحن مصممون بشدة على تنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين، ونأمل أن تخلق الكوريتان نقطة انطلاق جديدة للسلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية على أساس الثقة والاحترام المتبادلين فى المستقبل القريب".

وقال إن "موقف حكومتنا بشأن السعى لتنمية العلاقات بين الكوريتين وإحلال السلام ونزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية، يظل ثابتًا".

كما أعرب المتحدث الكورى عن أمله فى استئناف العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى أقرب وقت ممكن، قائلاً إن الإدارة الجديدة القادمة من المرجح أن تكون بمثابة فرصة عظيمة لتحسين العلاقات.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دعا خلال المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم المنعقد حاليًا فى بيونج يانج، سول إلى الالتزام باتفاقات بناء السلام بين الكوريتين، وخفض التوتر ووقف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

ووصف كيم الولايات المتحدة بأنها "العدو الأكبر"، مطالبًا واشنطن بوقف سياستها العدائية تجاه بيونج يانج، مؤكدًا أن أمريكا لن تغير سياساتها العدائية تجاه كوريا الشمالية، وأن مفتاح العلاقات المستقبلية بين البلدين هو إنهاء الموقف "العدائى" من البيت الأبيض.