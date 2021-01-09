أستراليا تفرض الإغلاق فى بريزبين بسبب سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - بدأت مدينة بريزبين الأسترالية، اليوم السبت، إغلاقًا عامًا خضوعًا لقرار السلطات بعد اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد الذى تم رصده لأول مرة فى بريطانيا.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، خلت شوارع بريزبين، ثالث أكبر المدن الأسترالية، التى تضم مليونى نسمة، من المواطنين ما عدا عدد قليل من الأشخاص وضعوا الكمامات، حيث فرضت السلطات الحظر إلا فى حالات الضرورة القصوى. وأصدرت السلطات الأسترالية، مساء أمس الجمعة، قرارًا بفرض إغلاق يستمر لـ 3 أيام فى بريزبين، بعد التأكد من إصابة موظف يعمل فى فندق يستضيف أشخاصًا يخضعون للحجر الصحى. فيما تخطت أستراليا 28.500 إصابة بوباء كورونا المستجد، إضافة إلى 909 حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء، من أصل عدد سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليونًا.

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