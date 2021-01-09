البيت الأبيض يحذر من وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا نشأت في الولايات...

حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يعرقل تحور الفيروس عمل اللقاحات الجديدة وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض.

وقال فريق البيت الأبيض في تقريره، اليوم السبت، "يشير ارتفاع حالات الوفاة بكورونا مؤخرا بشكل كبير تجاوز أربعة آلاف حالة يوميا، إلى أن هناك متغير أمريكي تطور داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه مع انتشار السلالة الجديدة، بالإضافة إلى السلالة البريطانية، بالفعل في المجتمعات، وقد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50 %.