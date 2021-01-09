%57 من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب لمنصبه قبل انتهاء ولايته.. استطلاع

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن دونالد ترامب يجب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته، بسبب أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا في مقر الكونجرس وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ووفقا للاستطلاع، فإن 57% من الأمريكيين يرون أن ترامب لم يعد قادرا على العمل كرئيس للولايات المتحدة، ويعتقد 14% أنه يجب عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة، فيما أيد 30% استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزله، وقال 13% إن ترامب يجب أن يستقيل من منصبه.

كما تظهر نتائج الاستطلاع، أن أكثر من 80% من المشاركين فيه يدينون تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس، وأعرب 12% عن تأييدهم لما وقع، ووجد 6% صعوبة في الإجابة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 يناير الجاري، وشمل 1005 أمريكيين فوق سن 18 عاما، من بينهم 490 ديمقراطيا، و363 جمهوريا، و100 شخص ليسوا من أنصار أي حزب.

وعلى صعيد آخر، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب، ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونجرس.

وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".

وفي وقت سابق، أشارت إلى أن النواب أمامهم "عدة خيارات" لمساءلة ثانية محتملة لترمب.