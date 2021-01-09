القرار يعود للطواقم الطبية.. نائب لبناني للمواطنين عن كورونا: لا نستطيع مساعدتكم

وجه النائب سيمون أبي رميا عضو تكتل "لبنان القوي"، رسالة إلى المواطنين اللبنانين بشأن إيجاد غرف عناية فائقة للمصابين بفيروس كورونا، قائلا: "لا قدرة لنا على المساعدة لأن القرار يعود إلى الطواقم الطبية التي تحدّد الأولويات وتقوم بعمل جبار".
وتابع أبي رميا وفقا ما نقله موقع التيار: "مسؤوليتكم كمواطنين أن تحترموا الإجراءات الوقاية وعدم الاختلاط لأن الوضع كارثي.. ومسؤوليتنا كنواب أن نواكب ونحث السلطة التنفيذية على تأمين كل المستلزمات لمكافحة الوباء واتخاذ الإجراءات الصارمة، أما الفرق الطبية والتمريضية فتقوم بعملها وفق ضميرها المهني المشهود له".
وكانت السلطات اللبنانية قررت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من الخميس الماضي، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.
فيما قالت "ام تي في" أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الإبقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار.
وأضافت القناة أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار.
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