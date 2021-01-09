المعاملة بالمثل.. قطر تعلن عن إجراءات عاجلة للقادمين من السعودية عبر الحدود البرية

أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر عن تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم السبت.

وذكر المكتب القطري في بيان له اليوم أن ذلك يأتي وفقا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وبناء على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وشدد البيان على جميع القادمين إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي بضرورة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

ولفت البيان إلى أن جميع القادمين سيخضعون لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ "اكتشف قطر" قبل الوصول إلى دولة قطر.

وواصل البيان قائلا: كما يجب على المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.

وأضاف: على جميع القادمين التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق "احتراز" المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في الدولة وحول العالم.

كانت وزارة الصحة السعودية واصلت جهودها لتجهيز منفذ سلوى الحدودي مع قطر لبدء استقبال الوافدين إلى الأراضي السعودية خلال الساعات القادمة.

في السياق ذاته اتخذت الوزارة السعودية عدد من الإجراءات لتجهيز المنفذ الحدودي، والتي لم تختلف عن الإجراءات المتبعة بشكل عام مع الراغبين في الدخول إلى المملكة.

وأشارت قناة الإخبارية السعودية إلى أنه سوف يتوجب على القطريين الراغبين في دخول المملكة إحضار شهادة PCR تثبت خلو صاحبها من فيروس كورونا المستجد.

كما سيتوجب على القادمين من البلدان التي شهدت ظهور السلالة المتحورة من الفيروس، مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا البقاء في فترة عزل لمدة أسبوعين داخل بلادهم قبل القدوم للمملكة.