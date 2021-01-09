قاض أمريكي يصدر حكما ضد إدارة ترامب

رفض قاض أمريكي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تنفيذ قرار إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتعديل نظام اللجوء إلى الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى منع بعض اللاجئين من الحصول على هذا الحق.

وأصدر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا جيمس دوناتو أمرا قضائيا سعت وراءه جماعات حقوق المهاجرين لمنع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترامب في 11 ديسمبر، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وكان من شأن القرار الأخير أن يقطع طريق اللجوء على المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية المكسيكية من خلال سلسلة من التغييرات في معايير الأحقية في اللجوء حسبما قال خبراء وجماعات حقوقية.

ومن ناحية أخرى، اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال ترودو إن أنصار دونالد ترمب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء الماضى في واشنطن تم تحريضهم من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.