العراق: تحسن الوضع الوبائي لا يجعلنا فى مأمن من خطر ارتفاع إصابات كورونا

أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم، رصد مؤشرات خطيرة جدا تنذر بعودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن "تحسن الموقف الوبائي لن يجعل العراق بعيدا عن الخطر"، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الصحة العراقية في بيانها، أن "وزارة الصحة تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لاصابات كوفيد 19 ووفياته في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها وإصابتها لكل الفئات العمرية وبضمنها فئة الأطفال، والذي بات يهدد أنظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة والحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد اجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي من خلال غلق كل المؤسسات وحظر الأنشطة التجارية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات".

وأوضحت الوزارة العراقية أن تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الإصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والأجانب من الدول ذات التفشي الوبائي الى العراق وبالعكس، والذي يدعونا لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا الخطير.

وأكملت: "استنادا الى مسؤولياتها الرقابية والوقائية فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد والمحافظات تهاونًا كبيرا فى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الاجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل إلى سابق عهدها قبل ظهور ازمة كوفيد-19، وهذه المؤشرات خطيرة جدا وتنذر بعودة ارتفاع الاصابات وتفشي الوباء مرة أخرى بعد ظهور السلالات الجديدة، ولا بد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الأشخاص المصابين بدون أعراض الى المخالطين الأصحاء، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليا".

وأهابت وزارة الصحة والبيئة بالمواطنين للحذر التام والانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر، لمنع ارتفاع الإصابات والوفيات مرة أخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كل المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية.

وشددت على دور وسائل الإعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي أحرزناه في مجال السيطرة على الوباء في العراق.