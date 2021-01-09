أول سيارة قطرية تدخل السعودية عبر منفذ سلوى البري منذ المقاطعة

أفاد مراسل قناة "العربية"، بدخول أول سيارة قطرية للسعودية عبر‎ منفذ سلوى الحدودي بعد إعادة افتتاحه.

وكانت وزارة الصحة السعودية، واصلت جهودها لتجهيز منفذ سلوى الحدودي مع قطر لبدء استقبال الوافدين إلى الأراضي السعودية خلال الساعات القادمة.

وفي السياق ذاته، اتخذت الوزارة السعودية عددًا من الإجراءات لتجهيز المنفذ الحدودي، والتي لم تختلف عن الإجراءات المتبعة بشكل عام مع الراغبين في الدخول إلى المملكة.

وأشارت قناة الإخبارية السعودية إلى أنه سوف يتوجب على القطريين الراغبين في دخول المملكة إحضار شهادة PCR تثبت خلو صاحبها من فيروس كورونا المستجد.

كما سيتوجب على القادمين من البلدان التي شهدت ظهور السلالة المتحورة من الفيروس، مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا البقاء في فترة عزل لمدة أسبوعين داخل بلادهم قبل القدوم للمملكة.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت في العام 2017 قرار بإغلاق منفذ سلوى الوحيد بين المملكة وقطر نهائيا بعد قرار المقاطعة العربية لدولة قطر احتجاجات علي سياساتها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ويعد منفذ سلوى الحدودي مع قطر، المنفذ البري الوحيد الذي كان يربط القطريين مع سائر العالم إلا أن المنفذ تم افتتاحه بأحد مواسم الحج وكذلك لتنقل الحالات الإنسانية.