KSA SPORTS HD 1-2- قناة السعودية الرياضية || الناقلة مباريات اليوم 2021/01/09 في الدوري السعودي

متابعينا الأعزاء عبر موقع ثقفني، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، والتي يتزايد البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، لنقل القناة البطولات المتميزة ونقل الدوري السعودي للمحترفين حصرياً وتميزها عن باقي القنوات الرياضية العربية، فقد حصلت القناة مؤخراً على حق نقل بطولة السوبر الإسباني، وهو ما جعل القناة في مصاف القنوات العربية الكبيرة والتي سوف يكون عليها بحث كبير خلال الفترات القادمة.

السعودية الرياضية النشأة والانطلاقة

هي قنوات رياضية تتكون من 4 قنوات تبث برامجها بصورة مجانية، بتقنية HD SD وهي تتبع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية وتديرها هيئة الرياضة السعودية، بدأ بث القنوات عام 2002 ميلادي الموافق 1423 هجري، وكانت عبارة عن قناة واحدة وبدأ تحديث وتطوير القناة حتى تم أطلاق باقة KSA 1-2- عام 2018، لنقل أكثر من مباراة في وقت واحد والقنوات لها الكثير من الحقوق التي تمتلكها بشكل حصري وهي كالتالي.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

مباريات كأس الملك سلمان بن عبد العزيز لكرة القدم.

مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي في كرة القدم.

جميع منافسات الألعاب الفردة والجماعية التي تقام داخل السعودية.

مباريات السوبر السعودي، والسوبر المصري السعودي، والسوبر الإسباني.

التعاون * الرائد 14.30 بتوقيت القاهرة،15.30 بتوقيت مكة المكرمة القناة KSA 3 المعلق مشاري القرني الشباب * الاتفاق 16.55 بتوقيت القاهرة، 17.55 بتوقيت مكة المكرمة القناة KSA 3 المعلق عيسي الحربين التحاد * ضمك 18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت مكة المكرمة القناة KSA 4 المعلق سمير المعرفي تردد قناة السعودية الرياضة على نايل سات التردد 12149 معامل الاستقطاب عمودي ” V” معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 التردد على القمر الصناعي عرب سات التردد 10810 معامل التصحيح عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى متميز يلبي طموح متابعينا داخل وخارج المملكة العربية السعودية ويسعدنا الرد على استفساراتكم في أي وقت. التردد على القمر الصناعي عرب سات تردد قناة السعودية الرياضة على نايل سات

أهم حقوق القنوات الرياضية السعودية الحصريةمباريات اليوم