KSA SPORTS HD 1-2- قناة السعودية الرياضية || الناقلة مباريات اليوم 2021/01/09 في الدوري السعودي

متابعينا الأعزاء عبر موقع ثقفني، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، والتي يتزايد البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، لنقل القناة البطولات المتميزة ونقل الدوري السعودي للمحترفين حصرياً وتميزها عن باقي القنوات الرياضية العربية، فقد حصلت القناة مؤخراً على حق نقل بطولة السوبر الإسباني، وهو ما جعل القناة في مصاف القنوات العربية الكبيرة والتي سوف يكون عليها بحث كبير خلال الفترات القادمة.السعودية الرياضية النشأة والانطلاقة
هي قنوات رياضية تتكون من 4 قنوات تبث برامجها بصورة مجانية، بتقنية HD SD وهي تتبع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية وتديرها هيئة الرياضة السعودية، بدأ بث القنوات عام 2002 ميلادي الموافق 1423 هجري، وكانت عبارة عن قناة واحدة وبدأ تحديث وتطوير القناة حتى تم أطلاق باقة KSA 1-2- عام 2018، لنقل أكثر من مباراة في وقت واحد والقنوات لها الكثير من الحقوق التي تمتلكها بشكل حصري وهي كالتالي.أهم حقوق القنوات الرياضية السعودية الحصرية
- مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.
- مباريات كأس الملك سلمان بن عبد العزيز لكرة القدم.
- مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي في كرة القدم.
- جميع منافسات الألعاب الفردة والجماعية التي تقام داخل السعودية.
- مباريات السوبر السعودي، والسوبر المصري السعودي، والسوبر الإسباني.
|التعاون * الرائد
|14.30 بتوقيت القاهرة،15.30 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة KSA 3 المعلق مشاري القرني
|الشباب * الاتفاق
|16.55 بتوقيت القاهرة، 17.55 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة KSA 3 المعلق عيسي الحربين
|التحاد * ضمك
|18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة KSA 4 المعلق سمير المعرفي
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|عمودي ” V”
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
|التردد
|10810
|معامل التصحيح
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى متميز يلبي طموح متابعينا داخل وخارج المملكة العربية السعودية ويسعدنا الرد على استفساراتكم في أي وقت.
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متابعينا الأعزاء عبر موقع ثقفني، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، والتي يتزايد البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، لنقل القناة البطولات المتميزة ونقل الدوري السعودي للمحترفين حصرياً وتميزها عن باقي القنوات الرياضية العربية، فقد حصلت القناة مؤخراً على حق نقل بطولة السوبر الإسباني، وهو ما جعل القناة في مصاف القنوات العربية الكبيرة والتي سوف يكون عليها بحث كبير خلال الفترات القادمة.السعودية الرياضية النشأة والانطلاقة
هي قنوات رياضية تتكون من 4 قنوات تبث برامجها بصورة مجانية، بتقنية HD SD وهي تتبع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية وتديرها هيئة الرياضة السعودية، بدأ بث القنوات عام 2002 ميلادي الموافق 1423 هجري، وكانت عبارة عن قناة واحدة وبدأ تحديث وتطوير القناة حتى تم أطلاق باقة KSA 1-2- عام 2018، لنقل أكثر من مباراة في وقت واحد والقنوات لها الكثير من الحقوق التي تمتلكها بشكل حصري وهي كالتالي.أهم حقوق القنوات الرياضية السعودية الحصرية
- مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.
- مباريات كأس الملك سلمان بن عبد العزيز لكرة القدم.
- مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي في كرة القدم.
- جميع منافسات الألعاب الفردة والجماعية التي تقام داخل السعودية.
- مباريات السوبر السعودي، والسوبر المصري السعودي، والسوبر الإسباني.
|التعاون * الرائد
|14.30 بتوقيت القاهرة،15.30 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة KSA 3 المعلق مشاري القرني
|الشباب * الاتفاق
|16.55 بتوقيت القاهرة، 17.55 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة KSA 3 المعلق عيسي الحربين
|التحاد * ضمك
|18.55 بتوقيت القاهرة، 19.55 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة KSA 4 المعلق سمير المعرفي
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|عمودي ” V”
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
|التردد
|10810
|معامل التصحيح
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى متميز يلبي طموح متابعينا داخل وخارج المملكة العربية السعودية ويسعدنا الرد على استفساراتكم في أي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر KSA SPORTS HD 1-2- قناة السعودية الرياضية || الناقلة مباريات اليوم 2021/01/09 في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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