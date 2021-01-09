لا تفوتك عروض عبد اللطيف جميل علي تويوتا كامري 2021 حتي فبراير

اعلن توكيل عبد اللطيف جميل للسيارات عن عروض بداية العام والتي شملت فئه من سيارات تويوتا والتي سوف نشرحها من خلال هذه المقالة وخصوصا سياره تويوتا كامري 2021 والتي اعنت علي هذه العروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن أيضا عبد اللطيف جميل عن أسعار ومواصفات وأقساط السيارات التي شملهم العرض وسوف نوضحها لكم من خلال المقالة.

عروض تويوتا كامري 2021

عروض تويوتا كامري 2021 من عبد اللطيف جميل جاءت بمثابه من اهم العروض بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم عن طريق خدمه التمويل من عبد اللطيف جميل حيث يمكن لأي مواطن اختيار السيارة المناسبة له وبعدها يتم تعبئه النموذج الخاص للسياره وطلب التقسيط وإرساله إلي عبد اللطيف جميل وبعدها سيتم التواصل مع المواطن لاكما الخطوات، واعلن عبد اللطيف جميل عن بداية العروض من 6 يناير 2021 حتي 5 فبراير 2021 ويمكن للمواطنين أيضا بالاستفسار عن العروض الموجودة وذلك عن طريق الاتصال بالجوال علي الرقم الخاص لتوكيل عبد اللطيف وهو 0122608600 وسوف يقوم احد المندوبين بالرد.

تويوتا كامري 2021

اعلن توكيل عبد اللطيف جميل عم مواصفات تويوتا كامري 2021 والتي شملها عروض عبد اللطيف وهي تتلخص في الأتي.

السيارة من نوع السيدان بدفع أمامي.

حجم محرك السيارة 17.90 لتر ومعدل استهلاك للبنزين 2.50 لتر.

يحتوي الموتور علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 204 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي 8 سرعات من نوع الجير بوكس.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

مقاس عجلات السيارة 16.

تتميز مصابيح السيارة بإضاءة ليد.

السيارة لا تدعم كاميرا خلفيه.

نظام تثبيت ذكي للسرعه مع نظام اقفل ألية للأبواب.

مقاعد السيارة مقاعد مخمل.

تمويل تويوتا كامري 2021

يمكن الحصول علي تمويل تويوتا كامري 2021 من شركه عبد اللطيف جميل والذي شمل سياره تويوتا كامري إل أي 2.5 وسياره تويوتا كامري 2021 إل أي أساسي بالتمويل الأتي:

تويوتا كامري إل أي 2.5 بقسط شهري 1665 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا كامري 2021 إل أي أساسي بقسط شهري 1624 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون شرحنا وأوضحنا لكم عروض التمويل علي سياره تويوتا كامري وكيفيه الحصول علي العرض التمويلي من عبد اللطيف جميل.