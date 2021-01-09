أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي مشعل الردفاني بوفاه شقيقه

نائب رئيس المؤتمر يعزي مشعل الردفاني بوفاه شقيقهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ مشعل محمد عبدالله الردفاني عضو اللجنة الدائمة، نائب رئيس فرع المؤتمر بلحج، في وفاة شقيقه الشخصية العسكرية والاجتماعية العميد الركن عبدالمجيد محمد عبدالله الردفاني، الذي وافته المنية يوم امس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الــ65 عاماً قضى معظم حياته في خدمة الوطن والدفاع عن سيادته.

وأشاد لبوزة بمناقب الفقيد واسهاماته الوطنية، حيث كان مثالاً يُحتذى به، تقلد العديد من المناصب القيادية في القوات المسلحة.. كما عمل في اوساط المجتمع كشخصية إجتماعية وقبلية في مديريات ردفان ومحافظة لحج عامة في حل المشاكل الاجتماعية وإصلاح ذات البين حتى توفاه الله.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وابناءه المقدم رجائي عبد المجيد الردفاني واخوانه، ومشائخ وأعيان قبيلة "الداعري" بمديرية ردفان عامة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".