ردًا على تويتر.. ترامب يدرس إطلاق منصة خاصة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، لافتًا إلى أنه يتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة، وذلك بعد قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بحذف حساب الرئيس الأمريكى بصفة نهائية.





وكان ترامب نشر التعليقات عبر سلسلة من التغريدات من حساب "بوتوس" الرئاسى ـ المنفصل عن حسابه الشخصى دونالد ترامب، إلا أن تويتر قام بإزالة هذه التغريدات بعد وقت قصير. واتهم ترامب موقع تويتر بالتواطؤ مع "اليسار الراديكالى" لإسكاته وإسكات من صوتوا له، وذلك بعدما علقت إدارة تويتر حساب ترامب نهائيًا، وذلك بعد يومين فقط من اقتحام مثيرى شغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكى، ما أدى إلى تعليق جلسة مشتركة للكونجرس ومقتل 5 أشخاص.

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