روسيا : 470 وفاة و23 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم السبت، تسجيل 23.309 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 4.900 حالة فى العاصمة موسكو وحدها، ما يرتفع حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و379 ألف وو103 إصابات مؤكدة بالفيروس.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أعلنت السلطات الروسية تسجيل 470 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا، ما يرفع حصيلة وفيات روسيا جراء الجائحة إلى 61.381 حالة.

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