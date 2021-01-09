دراسة صينية: أعراض كورونا قد تستمر لستة أشهر على الأقل بعد التعافي

كشفت دراسة صينية أن أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تستمر لدى المصابين المتعافين من المرض لمدة ستة أشهر على الأقل.

ووفقا للدراسة - التي نشرتها مجلة (ذا لانسيت) الطبية الشهيرة على موقعها الإلكتروني اليوم - فقد تم متابعة الحالة الصحية لنحو 1733 من المصابين بالفيروس بإحدى مستشفيات مدينة ووهان الصينية على نطاق زمني امتد منذ شهر يناير حتى مايو الماضيين.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع المصابين استمرت معهم بعض الأعراض لمدة ستة أشهر منذ تشخيصهم الأولى بالفيروس، حيث عاني 63% من الإرهاق وضعف العضلات، فيما كشف 23 % عن معاناتهم من أعراض القلق والاكتئاب الحاد، وعانى نحو 26 % من الأرق وإضطرابات النوم.