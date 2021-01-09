فقدان الاتصال بطائرة ركاب في إندونيسيا

أفاد حساب تطبيق "فلايت رادار" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه تلقى تقارير عن فقدان الاتصال بطائرة في إندونيسيا.

وكتب الحساب الخاص بالتطبيق: "تلقينا للتو تقارير عن فقدان طائرة من طراز بوينج 737-500 في إندونيسيا".

وأضاف: "نأمل في الحصول على معلومات جديدة قريبا".

تأتي هذه الأنباء، لتعيد إلى الأذهان كارثة سقوط طائرة الركاب الإندونيسية من طراز بيونج أيضا، والتي تسبب في مقتل العشرات.

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