عقب إغلاق حساب تويتر.. ترامب يخطط لإنشاء منصة خاصة له

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن نيته إنشاء منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به، وذلك عقب إيقاف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نهائيا.

ونشر ترامب تغريدة على الحساب الحكومي له على تويتر، للتحدث إلى أنصاره، إلا أن شركة تويتر قامت بحذف التغريدات هي الأخرى.

وكتب ترامب في التغريدة: "كما قلت منذ فترة طويلة ، ذهب تويتر إلى أبعد من حظر حرية التعبير. الليلة نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي. وأنتُم الـ75 مليونًا من الوطنيين العظيمين الذين صوتوا لي".

وأضاف: "سننظر في إمكانية بناء منصة خاصة بنا في المستقبل القريب، لن يتم إسكاتنا، تويتر ليس مع حرية التعبير، هو منصة لليساريين المتطرفين وتسمح بأكثر الناس شرا في العالم بالتعبير عن آرائهم بشكل حر".

وقررت شركة تويتر حذف الحساب الخاص بترامب على الموقع، وذلك عقب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس، واستمراره على التحريض خلال الفترة الماضية.