تفاصيل إصابة زوجة الرئيس الفرنسي بـ كورونا وشفائها

ذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، أن "بريجيت ماكرون"، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصيبتْ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 24 ديسمبر الماضي، عقب أيام قليلة من إصابة ماكرون بالفيروس.

وقالت الإذاعة، إن زوجة ماكرون لم تظهر عليها أي أعراض حادة للفيروس، كما أن فحص كورونا الخاص بها تحول إلى سلبي عقب إصابتها بـ 6 أيام فقط.

وأضافت الإذاعة الأوروبية أن قصر الرئاسة الفرنسي، الإليزيه، لم يذكر أية تفاصيل عن إصابة زوجة ماكرون، وذلك بسبب عدم قيامها بأي أنشطة عامة خلال هذه الفترة.

وأجرت السيدة الأولى الفرنسية فحص فيروس كورونا عشية أعياد الميلاد في 24 ديسمبر، لتأتي نتيجة الفحص إيجابية، إلا أنها لم تتعرض لأعراض شديدة للفيروس، وتحول الفحص إلى سلبي يومي 30 و31 ديسمبر.

وتعتزم بريجيت ماكرون القيام بدور بارز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أعربت عن حرصها الحصول على اللقاح فور أن يأتي دورها، حيث ترغب في أن تصبح سفيرة افتراضية للتلقيح.