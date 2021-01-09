في ذكرى تأسيسها.. الرئيس العراقي يؤكد دور الشرطة في دعم الاستقرار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دور الشرطة في حماية الأمن الداخلي وتعزيز الاستقرار بالبلاد، داعيا إلى توفير أفضل الوسائل والتجهيزات الضرورية وبما يسهم في تسهيل وتطوير مهام عمل الشرطة العراقية.

وهنأ "صالح"، في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي، نقلته وكالة الأنباء العراقية، الشرطة العراقية بجميع تشكيلاتها وصنوفها وجميع منتسبيها ضباطًا ومراتب بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها.

وأكد الرئيس العراقي أن هذه المناسبة تدعونا لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمتها تشكيلات، ودورهم المساند في الحرب على داعش الإرهابي، إلى جانب المهام التي يضطلعون بها في التخصصات المعنية بتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين في يومياتهم ومعاملاتهم.

وأشار إلى أن "الواجبات المناطة على عاتق الشرطة والتضحيات التي يقدمونها في سبيل المواطنين، تستدعي بذل الجهود من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني، وتوفير أفضل الوسائل والتجهيزات الضرورية وبما يسهم في تسهيل وتطوير مهام عملهم، ومواكبة التحديات الجسيمة التي ترافق أداء واجباتهم، ويوفر أفضل الخدمات للمواطنين".