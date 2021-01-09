وزير الدفاع الكويتي لـ رجال البحرية: كونوا على يقظة واستعداد تام دون تهاون أو تراخٍ

قام نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بزيارة تفقدية إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية، حيث كان في استقباله لحظة وصوله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبد الرحمن الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.

وبدأ برنامج الزيارة بكلمة ألقاها آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي، رحب فيها بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والحضور، بعد ذلك قام بتقديم إيجاز مفصل بين من خلاله المهام والواجبات المناطة بالقوة البحرية، ومدى الجاهزية القتالية والفنية والإدارية، وحجم التنسيق والتعاون القائم بينها وبين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل، ومختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري بالبلاد.

كما نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمة له خلال هذه الزيارة تحيات وتقدير القيادة السياسية لمنتسبي القوة البحرية، على جهودهم المخلصة، وعملهم المتواصل الدؤوب لحفظ أمن وسلامة مياهنا الإقليمية.



وأكد وزير الدفاع الكويتي أن ما يقوم به منتسبو القوة البحرية (النواخذة) يجعلنا نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة الآباء والأجداد الذين جابوا البحارسفرا وتجارة ودفاعا عن الوطن، وقدموا أروع صور الصبر والتضحية والفداء، وسطروا من الملاحم والبطولات ما يزخر بها تاريخ الكويت العريق.



وواصل في كلمته: "وهم اليوم يحملون هذه الأمانة والمسئولية بكل تفان وإخلاص، وذلك من خلال تنفيذهم لمختلف المهام والواجبات، والتي تتطلب منهم الاستعداد والجاهزية واليقظة دون تهاون أو تراخٍ، جنبا إلى جنب مع إخوانهم من منتسبي القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها، فأمن الكويت واستقرارها وبذل الغالي والنفيس من أجلها، يحتم على الجميع استمرار العمل والتخطيط والتدريب، للوصول إلى ما نطمح إليه من تطور وكفاءة وقدرة وفاعلية".