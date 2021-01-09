دولة عربية تحتل المرتبة الخامسة بين الأكثر إصابة بـ كورونا على مستوى العالم

كشف موقع Our World In Data المختص بالإحصاءات، عن أن لبنان يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعدد الإصابات المثبتة يوميًا لكل مليون نسمة في آخر 7 أيام.

وذكر الموقع العالمي، أن لبنان سجل زيادة بنسبة 66% بعدد الإصابات بين الأول من الشهر وأمس الجمعة وأكثر من 218 إصابة جديدة (لكل مليون شخص) آخر 7 أيام.

فيما احتلت إيرلندا المرتبة الأولى وإسرائيل المرتبة الثانية ثم البرتغال، فموناكو.​

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أمس، الجمعة، أعلنت تسجيل 5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

وأوضحت الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 210139 حالة.

كما سجلت الصحة اللبنانية 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1570 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 1386 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 138839 حالة.