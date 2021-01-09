نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تقصف منطقة خفض التصعيد بريف اللاذقية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، تحليقًا لطائرات حربية روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وقال المرصد السوري، إن الطيران الروسي نفذ غارات جوية على محور "كبانة"، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وفي 28 الشهر الماضي، شنت الطائرات الروسية، غارتين جويتين على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامناً مع تحليق 4 مقاتلات روسيات في أجواء منطقة خفض التصعيد والتي تعرف بمنطقة "بوتين أردوغان".

أكد المرصد السوري، أنه "رصد بعد منتصف ليل الجمعة على السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات السورية على ريف إطلب، واستهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينين، ولا معلومات عن خسائر بشرية، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة "خفض التصعيد" كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.