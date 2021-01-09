بعدما جندت طاقات كبيرة إثر تلقي بلاغ من إحدى المتنزهات عن إمكان العثور على بقايا بشرية في شمال شرق إنجلترا، اكتشفت الشرطة البريطانية أن الجسم المشبوه ليس سوى... حبة بطاطا.
وأوفدت الشرطة فريقا من الخبراء والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قرب قرية وينالتون، حيث ظنت امرأة تتنزه مع كلبها أنها عثرت على بقايا بشرية، وأرسلت إلى قوات الأمن صورة لما ظنّت أنها قدم إنسان.
وأوضحت شرطة نورث مبريا أنها اكتشفت بعد تفتيش المكان "أن إصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه".
وأضاف ناطق باسم الشرطة "لا يسعنا سوى الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ"، داعيا كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر نفسه، "وفي حال تبيّن أنها مجرد خضر، ستكون كلابنا البوليسية ممتنة لكم"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصبع قدم بشرية أثار هلعها.. ثم حدثت المفاجأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.