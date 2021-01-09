مبان جديدة ملونة في ضواحي القاهرة.. ما حكايتها؟

في تطور جديد من نوعه، كشف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة المصرية، إنه تم البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، في تصريحات نشرها حساب "رئاسة مجلس الوزراء المصري" على فيسبوك، أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وتخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه.

وأشار إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل علي مدار 24 ساعة.

كما أنه ملحق بها وحدة تجارية "للخدمات السريعة".