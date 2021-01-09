في تطور جديد من نوعه، كشف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة المصرية، إنه تم البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، في تصريحات نشرها حساب "رئاسة مجلس الوزراء المصري" على فيسبوك، أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وتخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه.
وأشار إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل علي مدار 24 ساعة.
كما أنه ملحق بها وحدة تجارية "للخدمات السريعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبان جديدة ملونة في ضواحي القاهرة.. ما حكايتها؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.